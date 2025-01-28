11 yıl sonra yürümeye başlamıştı: Fitness eğitmeni Hilal toprağa verildi

Menteşe ilçesinde Hilal Pektezel, fitness eğitmeni olarak görev yaptığı spor salonunda 2011 yılının Mayıs ayında bayıldı. Pektezel, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografide Pektezel'in beyin kanaması geçirdiği ve sol tarafının kısmi felç olduğu tespit edildi.

Ameliyat olan Pektezel, 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Hilal Pektezel, 4 ameliyat daha geçirdi. Annesi Neziha Pektezel'i (37) 12 yaşında kaybeden Pektezel'in zorlu hastane sürecinde destekçisi, memur emeklisi babası Ali Rıza Pektezel (70) ile ablası Hatice Karaman (44) oldu.



