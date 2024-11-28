11 yıldır aranan cinayet, yaralama ve gasp hükümlüsü yakalandı

Mersin'de "kasten öldürme", "yaralama" ve "gasp" suçlarından hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

11 yıldır aranan cinayet, yaralama ve gasp hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "kasten öldürme", "yaralama" ve "gasp" suçlarından hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Hükümlünün, 2013'te işlediği cinayetten sonra Suriye'ye kaçıp geçen yıl 'ye döndüğü belirlendi.

Suriye uyruklu olduğunu gösteren sahte kimlikle giriş yaptığı 'de gizlendiği adres tespit edilen hükümlü, operasyonla yakalandı.

Parmak izi eşleşmesi de yaptırılan hükümlü E.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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