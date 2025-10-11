11 yıldır aranan firari, özel bölmede yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bahçesaray Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışma sonucu, Tekin Orhan’ın öldürülmesi olayının faili olarak aranan ve hakkındaki müebbet hapis cezası kesinleşen N.T'nin izine ulaşıldı.

Uzun süre dağlık alanlarda ve farklı şehirlerde saklandığı belirlenen firarinin Van’da bir evde bulunduğu bilgisi alındı.

Eve düzenlenen şafak operasyonunda, yer altı görüntüleme cihazları ve termal kameralarla yapılan incelemede, gizli bölmeye saklandığı saptanan firari, ekipler tarafından yakalandı.

N.T. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.