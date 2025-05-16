11 yıldır kayıptı, cesedi dondurucundan çıktı
Kiracısından uzun süre haber alamayan ev sahibi çilingirle girdiği evdeki derin dondurucularda parçalanmış erkek cesediyle karşılaştı.
Kırıkkale'de bir apartman dairesindeki dondurucularda, 11 yıl önce kaybolan bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen parçalanmış ceset bulundu.
KİRACI 3 MAYIS'TA ÖLMÜŞ
Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katındaki dairenin sahibi C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı M.S'yi aradı.
Telefonu açan M.S'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söyledi.
Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine Kırıkkale'ye gitti ve dairenin kapısını çilingire açtırdı.
PARÇALAYIP ÇÖP POŞETLERİNE KOYMUŞLAR
C.Ç, evde yaptığı incelemede, buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış bir erkek cesedi buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, cesedin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlendi, evde satır ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin, 2014 yılında kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ve uzun süredir dolaplarda saklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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