11 yıllık gizem yine çözülemedi: Cesetsiz cinayet sanıklarına ikinci kez müebbet hapis cezası

Yeşiloba Mahallesi’ndeki TOKİ evlerinde Zeynep Söğüt ile yaşayan Savaş Sanatma, 23 Aralık 2013’te emniyete giderek birlikte yaşadığı Zeynep’in kendisi işteyken evi terk ederek gittiğini ve bir daha dönmediğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Savcılık, kayıp başvurusu üzerine 31 Aralık 2013’te kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Zeynep Söğüt’ün annesi Arbiye Ballı da 27 Aralık 2013’te Sarıçam Polis Merkezi’ne giderek 2 çocuk annesi kızından haber alamadığını, hayatından endişe ettiğini, öldürülmüş olabileceğini, kızının en son Savaş Sanatma ile yaşadığını ve bu kişiden şüphelendiğini bildirdi.

Sanatma, Zeynep Söğüt ile 8-9 ay beraber yaşadıklarını, kaybolunca kayıp başvurusunda bulunduğunu, anne ve babasına da bilgi verdiğini söyledi. Söğüt Ailesi, 21 Kasım 2018’de televizyon programlarına çıkarak kızlarından haber alamadıklarını anlattı. Savaş Sanatma da telefonla programa katılarak sevgilisinden haber alamadığını söyledi. CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ Cinayet Bürosu ekipleri, Zeynep Söğüt’ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirerek 2020 yılında kayıp dava dosyasını yeniden açtı. Zeynep Söğüt’ü öldürdükleri iddiası ile Savaş Sanatma, arkadaşı Ersin Yalçınkaya ve çiçekçilik yapan akrabası Nazlı Tuğlucan yakalanıp, gözaltına alındı. Zanlılar, polis sorgularında birbirlerini suçladılar.

CESET BULUNAMADI



Polis, Zeynep Söğüt’ün cesedini bulmak için şüphelilerin gösterdikleri bölgede kadavra köpeği ile arama yaptı. Belirtilen bölgede bavul bulundu, içinden taşlar çıktı. Genişletilen aramada kemikler bulundu. Yapılan analizde kemik parçalarının insana değil, bir hayvana ait olduğu tespit edildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Savaş Sanatma ile Ersin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan hakkında Adana 6'ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.



Mahkeme heyeti, 17 Ekim 2023’te tutuklu sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya’yı ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, yargılama sırasında tahliye edilen Nazlı Tuğlucan’ı ise ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkum etti.



KARAR BOZULDU



Sanıkların avukatları, karara itiraz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yaptığı incelemede eksik kovuşturma nedeniyle sanıklara verilen kararı bozdu.

Bu gelişme üzerine dava Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya ile öldürülen Zeynep Söğüt’ün annesi Arbiye Ballı ile tarafların avukatları katıldı. Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, bozmadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyledi. Arbiye Ballı ise, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.