110 bin TL'lik mont hırsızlığı: Askıdan alıp kaçtı

Mağazaya gelen kişi montu inceledikten sonra askıdan alıp koşarak uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi güvenlik kayıtlarını polise ileterek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Güven Timleri Amirliği ekipleri kapsamlı inceleme başlattı. Toplanan kamera görüntüleri ve sokak çalışmaları sonucu hırsızlığı 35 yaşındaki Barış Ö.'nün yaptığı tespit edildi.



Güven timleri şüpheliyi yakalayarak İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Şüphelinin 3 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.



Çalınan mont da iş yeri sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.