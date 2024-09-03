110. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM takvimine göre ÖGG sonuç tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli olmuştu.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.



ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.