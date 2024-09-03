110. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM takvimine göre ÖGG sonuç tarihi

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın (ÖGG) sonuçlarının yayınlanacağı tarih belli oldu. EGM takvimine göre ÖGG sonuçları eylül ayında ilan edilecek. Peki, 110. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

110. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM takvimine göre ÖGG sonuç tarihi

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü düzenlenmişti. süreci ardından gözler sonuç takvimine çevrildi.

110. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM takvimine göre ÖGG sonuç tarihi - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli olmuştu.

110. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM takvimine göre ÖGG sonuç tarihi - 2

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG , Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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