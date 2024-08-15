110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman? ÖGG sınav takvimi 2024

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) için geri sayım sürüyor. Yıllık sınav takvimiyle yıl içerisinde gerçekleştirilecek  tüm sınavların tarihlerine yer verilmişti. Takvime göre, yılın 4.ÖGG sınavı ağustos ayında gerçekleştirilecek. Peki, 110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman yapılacak?

110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman? ÖGG sınav takvimi 2024

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı﻿, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 25 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

Takvim doğrultusunda 110. dönem Özel Güvenlik sınavı 25 Ağustos tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.

110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman? ÖGG sınav takvimi 2024 - 1

ÖGG SINAVININ UYGULANMASI

süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir. 2.5. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır. 2.6. Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır.

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