110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ın Antakya ilçesinde yüzyılı aşkındır ayakta duran binalar da yıkıldı. Bu binalardan biri de Cumhuriyet Caddesi'ndeki 110 yıllık Antakya Lisesi oldu. Daha önce birçok kez restore edilen, afetin yaşandığı güne kadar eğitimin devam ettiği binanın büyük bir bölümü, depremde yıkıldı.

Okulun avlusunda sağlam kalan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü ise görenleri duygulandırdı.



"OKULUMU BÖYLE GÖRÜNCE İÇİM YANIYOR"



2005- 2009 yılları arasında Antakya Lisesi’nde eğitim gördüğünü belirten Cemil Parlak, depremde annesini, babasını, dayısını, yengesini ve kayınvalidesini kaybettiğini söyledi.

