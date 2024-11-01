111. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yılın beşinci Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme sınavı 20 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. EGM kılavuzuna göre, yapılacak değerlendirmelerin ardından ÖGG sınav sonuçları adayların erişimine açılacak.

Takvime göre, 111.Dönem ÖGG sınav sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek. Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.



ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?



Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.