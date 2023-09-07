112. DHY münhal kadrolar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura çekilişi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tıp Fakültesinden mezun olarak uzmanlık eğitimini ve yan dal uzmanlığını tamamlayan doktorlar belirlenen takvim kapsamında tercih başvurularını yapacak. İşte, 112. DHY münhal kadrolar hakkında son bilgiler...



TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI



Devlet hizmetleri yükümlülüğünü yerine getirecek doktorların görev yeri ve süresi kura çekimine göre belli oluyor.



112. dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü kura takvimi netleşti.



Hekimler, 7 Eylül Perşembe ve 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat 18.00’e kadar PBS üzerinden tercih başvurularını tamamlayacak.

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112. DHY MÜNHAL KADROLAR KURA ÇEKİMMİ NE ZAMAN?



112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası 13 Eylül Çarşamba günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek.



Kura çekiminin yeri ve saati https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

