112 ekipleri müdahaleye gittiği kişi tarafından saldırıya uğradı

Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde 112 Acil Sağlık Ekipleri, yerde yatan sağlık durumu kötü olan bir kişi olduğu yönünde ihbar aldı.



Yerde yatar vaziyette buldukları Emrah D.'ye sağlık ekipleri müdahale etmek isterken bir anda ambulansta bulunan doktorlara saldırmaya başladı. Bunun üzerine sağlık çalışanları beyaz kod verdi.



Beyaz kod üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler bölgeye gelerek şüpheli Emrah D.’yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

