112'den yardım istedi, ölü bulundu
Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen 64 yaşındaki emekli astsubay Osman Topuksak, evinde ölü bulundu.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan emekli astsubay Osman Topuksak, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım talep etti.
Adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine ekipler itfaiyeden yardım istedi. Pencereden eve giren ekipler, hareketsiz yatarken buldukları 64 yaşındaki Topuksak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gerekli incelemelerin ardından Osman Topuksak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
