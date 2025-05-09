112'ye asılsız ihbara 15 bin lira para cezası

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'te görüşülerek yasalaştı.



AYM'nin iptal ettiği bazı düzenlemelerden oluşan hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanan kanun ile bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı çalışacak. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek. Bakan müşaviri kadrolarına doğrudan atama yapılabilecek. Bakan müşaviri kadrolarına açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilecek.



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başta olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.



Uzman ve uzman yardımcıları yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilecek.



Denetime tabi gerçek ve tüzel kişilerin, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge ve bilgileri talep edildiği takdirde ortaya koymak, para talep etmeleri halinde denetimle görevli uzman ve uzman yardımcılarına göstermeleri, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmaları zorunlu olacak.



Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle bakanlığın yürüttüğü hizmetlerden elde edilen gelirler, özel gelir olarak adlandırılacak. Bakanlık bu geliri, bakanlık bütçesi içerisinde kullanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı gelirleri, Strateji Geliştirme Başkanlığı adına açılacak hesapta toplanacak.



Kaydedilen ödenekler; Bakanlığın gençlik, spor ve yurt hizmetlerinde kullanılacak taşınmazların yapım, kiralama, trampa, satın alma, devir, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, danışmanlık, mal ve hizmet alımı, personel, bakım ve onarım, tefriş, ısınma, su, aydınlatma gibi işletme giderleri ile öğrenim kredisi, burs, barınma, beslenme ve destekleme ödemelerinin karşılanmasında kullanılacak.



112 ASILSIZ İHBAR CEZASI 15 BİN LİRAYA ÇIKARILIYOR



Kanun ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılara ilişkin cezalar artırılıyor.



Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı bin 500 liraya yükseltilecek.



İhbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, valilikler tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.



AYM'NİN İPTAL KARARLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER



Kanun ile 'Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda yapılan değişiklik yapılıyor. Kurul, Cumhurbaşkanı tarafından atanan 11 üyeden oluşacak. Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan 2 ay önce durum, kurum tarafından uygun iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulacak.



Başvurular Cumhurbaşkanlığına yapılacak. Yeni seçilen üyeler, yerlerine seçildikleri üyenin görev süresinin bitiminden itibaren göreve başlayacak.



375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği şeklinde değiştirildiği için uyum düzenlemesine gidiliyor. Düzenlemeye göre, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla bakanlık, kurum ya da birim düzeyinde müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer ile müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontrolör istihdam edilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığının, ilgili hükümde yer alan yardımcılık kadrolarına, ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilecek.