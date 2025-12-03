112'ye yapılan ihbarların 5'te 1'i asılsız. Yolda kalan, dişi ağrıyan, telefonu bozulan bile arıyor

İstanbul Avrupa Yakası Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Lafcı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıları değerlendirdi.

Lafcı, kent genelinde toplamda 357 ambulansla sağlık hizmeti verildiğini, bu sayının özel ambulanslarla 857'ye ulaştığını söyledi.

VAKAYA ULAŞIM SÜRESİ 7-8 DAKİKA

İstanbul'da ulaşılamayan bir nokta kalmadığına da işaret eden Lafcı, "Kent içerisinde vakalara 7-8 dakika, kırsal alanda ise 30 dakika içinde ulaşabiliyoruz." dedi.

Çatalca, Şile, Beykoz gibi uzak noktalarda helikopter ambulanslarının devreye girdiğini dile getiren Lafcı, "Ambulansların yaşadığı en büyük sıkıntı trafik. Dar sokaklarda yapılan yanlış parklar da ekiplerin müdahale süresini olumsuz etkiliyor. Bunun için de Bakanlığımızın fermuar sistemi çalışması var. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızdan biraz daha anlayış ve empati bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

YOL YARDIMI İÇİN 112'Yİ ARIYORLAR

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne günlük 6 bin ile 8 bin arasında çağrı düştüğünü de açıklayan Lafcı, "Bunların 2 bin ile 2 bin 500'üne ambulans görevlendirmesi yapıyoruz." diye konuştu.

Gelen 5 çağrıdan 1'inin asılsız olduğunu da vurgulayan Lafcı, "Çağrı merkezine 'Telefonum bozuldu, aracım bozuldu, çilingir talep ediyorum.' diye aramalar devam ediyor. Yolda kalan yol yardımı istiyor, dişi ağrıyan da arıyor." dedi.