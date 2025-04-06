112'yi meşgul eden ilginç talepler: "Ambulans beni havalimanına yetiştirir mi?"

112 Acil Çağrı Merkezi, hayati tehlike taşıyan acil durumlar için hizmet verirken bazı çağrılar acil durumlarla ilgisi olmayan taleplerden oluşuyor.



Yetkililer hattı meşgul eden çağrıların, acil müdahale gerektirecek olayların önüne geçtiğini ve kişilerin hayatına mal olabileceğini söyledi.



24 SAAT HİZMET VERİYORLAR



112 Acil Çağrı Merkezi'nin 24 saat hizmet verdiğini söyleyen Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Münevver Kurt, çağrı merkezine gelen ve meşgul eden ilginç talepleri attı.



Kurt, "'Evleneceğim kişinin bilgilerini versem, bulaşıcı ya da genetik bir hastalığı olup olmadığını öğrenebilir miyim? Gebelik testi yaptırmak istiyorum, ambulans gelip yapabilir mi? Ambulans kiralamak istiyorum, kız arkadaşıma evlenme teklifi edeceğim. Ayakkabı ayağımı vurdu, ambulans beni eve bırakabilir mi? Giderken yolda pansuman yapar mı? Panik atak hastasıyım, uçağımı kaçırmak istemiyorum. 112 acil çağrı merkezi talepler' şeklinde taleplerle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.