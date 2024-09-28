114 metrelik lokum Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen 6. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte Cumhuriyet'in 101. yılına özel 114 metre uzunluğunda lokum denemesi başarılı olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

114 metrelik lokum Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

'da gerçekleştirilen Festivali'nde ilginç bir rekor denemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Üyeleri ve lokum esnafının destekleri ile kentteki tarihi Uzun Çarşı'da kurulan lokum tezgahında 100'e yakın usta, dünyanın en uzun lokumunu yapmak için kolları sıvadı.

Yaklaşık bir saat süren denemenin ardından Guinness Hakemi Şeyma Subaşı Gemici, denemenin belirlenen standartlara uygun olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiğini ve tescillendiğini açıkladı.

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