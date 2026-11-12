116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Türkiye'ye getiriliyor

Yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Türkiye 'ye iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda;

Tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan 'dan Türkiye'ye iade edildi.

116 SUÇTAN AYRI AYRI ARANMA KAYDI BULUNUYOR

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sercan Sayal’ın İzmir’de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten adam öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada hiçbir suçlunun yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyeceği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Interpol Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

BAKAN ÇİFTÇİ: "KAÇTIĞINIZ YER DEĞİŞİR, HESAP VERDİĞİNİZ YER DEĞİŞMEZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Kaçtığınız yer değişir, hesap vereceğiniz yer değişmez." mesajını vererek kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan’dan Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirtti.

805 FİRARİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bakan Çiftçi ayrıca yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189’u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firarinin Türkiye'ye getirildiği bilgisini verdi. Çiftçi sözlerine şunları ekledi:

“Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz. Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletin erişemeyeceği kadar uzakta değildir.”