118.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası: 118. DHY Kura başvurusu nasıl yapılır?

118.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası İlanı paylaştı. Yayımlanan kılavuza göre, 30/07/2024 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına alınacaklar. Peki, 118. DHY Kura başvurusu nasıl yapılır?

118.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası: 118. DHY Kura başvurusu nasıl yapılır?

118.Dönem Devl et Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

118.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası: 118. DHY Kura başvurusu nasıl yapılır? - 1

KURA İLANININ AYRINTILARI

118.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanında; "Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 30/07/2024 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına alınacaklardır.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 30/07/2024 tarihi saat 18:00’e kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.

Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 30/07/2024 tarihi saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir." ifadelerine yer verdi.

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