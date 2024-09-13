119.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) takvimi: DHY kurası ne zaman? YHGM paylaştı

KURA TAKVİMİNİN AYRINTILARI



Yapılan duyuruda; "Tıp fakültelerinden mezun olan tabiplerden diplomaları ve eğitim kurumlarından uzmanlık eğitimini tamamlayarak ilgili branşta uzman tabip olanlardan uzmanlık tesciline esas belgeleri 26/09/2024 tarihinden önce Bakanlığımız Genel Evrak Birimine ulaşan ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan listelerin ilan tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucunda tescil işlemleri tamamlanan hekimler 119.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına alınacaklardır.



Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 119. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 25/09/2024 tarihi saat 18:00’e kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.

Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 25/09/2024 tarihi saat 18:00’e kadar “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 06800 Çankaya /ANKARA” adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir.



119. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına ait ilan metni ve kuraya alınan hekimlerin isim listeleri 30 Eylül 2024 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek olup, eş veya sağlık mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacakların 30 Eylül 2024 tarihinden 2 Ekim 2024 tarihi saat 18.00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden mazeret başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. " denildi.