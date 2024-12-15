11'inci katta korkutan yangın: Balkondan atlayan kedi öldü

Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansın 11. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, rezidansta hasara yol açtı.



Yangın sırasında evde bulunan bir kedi, balkondan atlaması sonucu öldü.