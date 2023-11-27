11’inci kattan düşerek ölen Ebru’nun ölümünde beraat kararı onandı

Dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.



İtiraz dilekçesinde sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.



1’inci Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.



İncelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvurunun esastan reddine karar verildi.



Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.