11’inci kattan düşerek ölen Ebru’nun ölümünde beraat kararı onandı

Kayseri’de 11’inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Ebru Erciyes’in ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.
Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Mayıs günü görülen davanın karar duruşmasında, savcı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar edip, sanık Erciyes’in üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti Devran Erciyes’in “eşe karşı kasten öldürme” suçundan beraatine karar verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve yaşamını yitiren Raziye Ebru Erciyes’in yakınları, karara itiraz etti.
Dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.
İtiraz dilekçesinde sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
1’inci Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.
İncelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvurunun esastan reddine karar verildi.
Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.
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