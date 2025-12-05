11'inci Yargı Paketi'nde cinsel istismar ve aile içi cinayet kapsam dışı kalıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda 11'inci Yargı Paketi'ne ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Görüşmelerde, kamuoyunda covid düzenlemesi olarak bilinen 27'nci Madde'nin genişletilmesi teklif edildi.

AK Partili üyelerin önergesinde alt ve üst soya, eşe, boşanılmış eşe, beden veya ruh bakımından kendini koruyamayacak olanlara, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunu işleyenlerin tahliye edilmemesi öngörülüyor.

Önergenin kabul edilmesi durumunda cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenler de kapsamın dışında bırakılacak.

31 TEMMUZ 2023 ÖNCESİNİ KAPSIYOR

27'nci Madde, 31 temmuz 2023 öncesinde suç işleyenlerin 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlanması ve 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna geçmesinin önünü açıyordu.

Terör ve örgüt suçtan cezaevinde olanların kapsam dışı tutulduğu düzenlemeyle ilk etapta 55 bin mahkumun tahliye edilmesi öngörülüyordu. Önergenin kabul edilmesi durumunda bu sayı da düşecek.

İKİ DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

Önceki gün ilk 15 maddesi kabul edilen paketteki iki düzenleme de dün Komisyon'dan geçti. Kabul edilen iki düzenleme meskûn mahalde silah kullanılması (düğün, asker uğurlaması gibi törenleri de kapsıyor) ile suç örgütlerinde çocuğun aracı olarak kullanılması olaylarında cezaların artırılmasını öngörüyor.

38 maddeden oluşan ve 12 kanunda değişiklik öngören 11'inci Yargı Paketi, Komisyon'da kabul edilmesi durumunda aralık ayının sonundaki Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis Genel Kurulu'nda gündeme gelecek.