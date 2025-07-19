12,5 yılla aranan firari Muğla'da yakalandı
Hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaktan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ç'nin Ören Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.
H.Ç, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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