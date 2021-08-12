12 Ağustos 2021 corona virüs tablosu: 138 can kaybı, 22 bin 261 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni Corona virüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 22 bin 261 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 olduğu bildirildi. Son 1 günde toplam 281 bin 535 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 685 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 69,79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 51.25 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 81 milyon 482 bin 006'ya yükseldi.



AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 91 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.



EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 45,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı takip etti.



“ELİMİZDEKİ İKİ BÜYÜK İMKAN TEDBİR VE AŞIDIR”



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak” dedi.

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