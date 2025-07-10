12 asker nasıl şehit oldu?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.



Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 12 asker şehit oldu.



MSB, 12 askerin nasıl şehit olduğuna dair ayrıntıları paylaştı.



Başlatılan idari soruşturmanın sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, bölgede temizlenen 3 bin 765 mağarada benzer bir olayın yaşanmadığı dile getirildi.



1-5 Temmuz tarihleri araısnda mağarada köpekle keşif yapıldığı açıklanırken olaydan bir gün önce patlayıcı taraması, olay günü ise köpekle keşif gerçekleştiği ifade edildi.



Açıklamada, "Mağaraya 3 grup halinde aralıklarla 12 asker girdi. Mağaranın 2'inci katında oksijen seviyesi yüzde 19 ölçüldü." denildi.



Komplo teorileri üreten söylemler TSK'yı karalama çabası diye ifade edilirken "Tahkikat bitmeden gelen art niyetli yorumlar kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.