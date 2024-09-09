12 bin 519 doktorun ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin atamasının yapıldığını açıkladı.

12 bin 519 doktorun ataması yapıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve 1057'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Öne Çıkan Video

Narin'den acı haber | Eski Emniyet Müdürü: Olay yeri ve Adli Tıp raporu beklenmeli

TÜRKİYE HABERLERİ

Mardin'de muhtar adayı ailelerin karıştığı silahlı kavgada 10 tutuklama

Mardin'de muhtar adayı ailelerin karıştığı silahlı kavgada 10 tutuklama

Mersin'de eski sevgilisinin kurşunladığı ikinci kadın da öldü

Mersin'de eski sevgilisinin kurşunladığı ikinci kadın da öldü

Ayvalık'ta yeni deniz devriye botu hizmete başladı

Ayvalık'ta yeni deniz devriye botu hizmete başladı

Mardin'de seyir halindeki armut yüklü TIR yandı

Mardin'de seyir halindeki armut yüklü TIR yandı

İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ilkokula başladı

İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ilkokula başladı

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...