12 bin polis alımı başvurusu ne zaman?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından 2025 yılında 12 bin polis alımı yapılacak. 32. Dönem POMEM başvurularının başlamasını bekleyen adaylara, müjdeli haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi. Bakan Yerlikaya, 32. Dönem POMEM polis alımı başvuruları sonrasında alınacak lisans ve ön lisans mezunu adayların kadro sayısını açıkladı.



İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan polis alımı açıklaması geldi.



Emniyet varsa huzur, güvenlik varsa turizmin bereketin olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Türkiye'de 28. huzur ve güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9600, bunun 8160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından ise 2400 polis almak istiyoruz. Bunun 2040'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.



32. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



Geçtiğimiz yıl POMEM başvuruları 31. dönem için 4-14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı.



32. dönem POMEM başvuru tarihleri Polis Akademisi tarafından henüz duyurulmadı.



Başvuruların geçtiğimiz dönemle aynı tarih aralığında başlaması bekleniyor.