12 gün sonra kömürlükte yakalandı

Muğla'da tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan Ergün Göçmen, 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalandı.

12 gün sonra kömürlükte yakalandı

'nın Yatağan ilçesi merkezinde Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk (24), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Gülgün Öztürk tartışmanın ardından babası Ergün Göçmen'e (50) durumu anlattı.

14 Haziran'da saat 01.30 sıralarında kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti.

Polis, otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla Ergün Göçmen'i saat 00.30 sıralarında Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde annesine ait evin kömürlüğünde yakaladı.

Gözaltına alınan Göçmen’in polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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