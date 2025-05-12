12 ilde çocuk istismarcılarına gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri para karşılığı sattığı-satın aldığı tespit edilen 44 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Çalışmalar kapsamında Batman merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Düzce, Afyon, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ olmak üzere 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

44 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Operasyonlarda 44 kişi yakalandı, adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve materyal ele geçirildi.



Batman'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sek edildi.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli savcılıkça, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

