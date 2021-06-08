12 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

Ankara merkezli 12 ilde, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen eski 40 askeri öğrenciden 26'sı gözaltına alındı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 08.06.2021 - 09:06

12 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 40 kişiden 26'sı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 şüphelinin gözaltına alındığı, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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