12 ilde hız denetimleri başladı

EGM, 13 ilde şehirlerarası karayollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde hız denetimlerine başlandığını açıkladı.

Haberler - DHA 07.07.2022 - 23:48

12 ilde hız denetimleri başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Başkanlığı, Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, şehirlerarası karayollarında hız denetimlerine başlandığını duyurdu.

EGM Trafik Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde şehirlerarası karayollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde Ortalama Hız Tespit Sistemleri kullanılarak hız denetimlerine başlandı. Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" denildi.

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