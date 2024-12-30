12 ilde narkotik operasyonu: Yakalanan 83 şüpheliden 50'si tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "NARKOKAPAN-4” operasyonlarında 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sosyal medya hesabından operasyonlar hakkında bilgi paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 83 şüphelinin yakalandığını ve 50'sinin tutuklandığını açıkladı. 16'sı hakkında adli kontrol kararı verilen şüphelilerden diğerlerinin işlemleri devam ediyor.