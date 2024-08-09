12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 76 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'dan yapılan açıklamaları şu şekilde:

"12 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-5" operasyonlarında 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi!



Operasyonlarda:

102 adet füze,

132 adet havan ve bombaatar mühimmatı,

191 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği,

2604 adet fünye,

165 adet el bombası,

22 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği,

55 adet makineli uçaksavar topu mühimmatı,

2 ton 156 kg yaşam malzemesi,

8 bin 237 adet mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!



Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan

315 Tim,

3 bin 996 Jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Hakkâri, Kars, Siirt, Van, Diyarbakır, Erzincan, Bitlis, Muş, Tokat, Hatay ve Tunceli İl Jandarma Komutanlıklarınca “GÜRZ-5” operasyonları gerçekleştirildi.



Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Tuşimiya, Cudi, Pervari, Hani, Şemdinli, Yüksekova, Kağızman, Başkale, Gürpınar, Kemah, Bitlis Merkez, Şenyayla, Reşadiye, Belen ve Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda;

102 adet füze,

17 adet AKM piyade tüfeği,

55 adet makineli uçaksavar topu mühimmatı,

5 adet keskin nişancı tüfeği,

3 adet RPG-7 roketatar,

191 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

2 bin 604 adet mekanik/elektrikli Fünye,

165 adet el bombası,

132 adet havan/bombaatar mühimmatı,

8 bin 237 adet mühimmat,

3 adet uçaksavar silahı,

212 adet piyade tüfeği parçası,

1 adet drone ve parçaları,

2'si roketatar harp başlığına bağlanmış olmak üzere 22 adet EYP ve elektronik düzeneği,

2 adet silah üstü termal dürbün,

1 adet gece görüş gözlüğü,

2 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü,

1 adet anti tank mayını imla hakkı,

37 kg patlayıcı madde,

286 adet tüp,

2 ton 156 kg yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Bölücü Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı!

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."