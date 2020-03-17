12 ilde virüs anketi: Çoğunluk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın performansını başarılı buluyor

Corona virüs çerçevesinde 12 ilde yapılan ankete göre 100 kişiden 37'si virüse endişeli olarak yaklaşıyor.



stratejiCo. tarafından 12 ilde yapılan corona virüs gündem araştırmasında 18 yaş üstü 408 kişiyle görüşüldü.

Ankete göre corona virüs konusunda yapılan açıklamalara güven, memnuniyet gibi birçok başlıkta katılımcıların görüşleri alındı.

Buna göre, virüsle ilgili en güvenilir bilgi kaynağı tercihinde ilk sırada televizyon kanalları son sırada ise internet siteleri yer aldı.

''SAĞLIK BAKANI BAŞARILI''

Katılımcıların çoğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın süreç yönetimi performansını başarılı buluyor.

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka önemli veri de iş dünyasını yakından ilgilendiren kriz planları. Ankette yer alan bilgiye göre; kriz planı olan işletmelerin yüzde 46'sı, kriz planı olmayan işletmelerin ise sadece yüzde 10'u uzaktan çalışmaya hazır durumda yer aldı.

''2 AY VEYA DAHA UZUN SÜREBİLİR''

Virüsle ilgili olumsuz gelişmelerin ne zaman normale döneceğine yönelik soruya ise katılımcıların çoğu 2 ay ve daha uzun süreceğini söylüyor.

Öte yandan ankette Türkiye'nin süreci iyi yönettiği, ülkede birlik ve beraberliğin sağlandığı, virüsten korunmaya yönelik önlemlerin iyi kavrandığına yönelik paylaşımlar yer almakta...

Araştırmada sosyal medyanın farklı boyutları da incelendi. Yine ankete göre, Türkiye'de muhalif kimliğe sahip etkili kişilerin de devlete destek ve takdir mesajlarının halktaki endişeyi engellediği belirtildi.

Ayrıca hem temizlik hem de kalabalığa girmemek gibi uyarılara hassasiyetin dikkat çekici boyuta ulaştığı da vurgulandı.

Sosyal medyadaki paylaşımların, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaları takiben en yüksek düzeye ulaştığı da araştırma sonuçlarına yansıdı.

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