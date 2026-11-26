12 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 2,2 milyar liralık para hareketi tespit edildi
26.11.2026 10:13
Operasyon kapsamında bin 423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.
Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında, hesaplarında 2 milyar 200 milyon liralık para hareketi tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 ilde operasyon düzenlendi.
Yakalanan şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 200 milyon liralık para hareketi tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca vatandaşları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait bir şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır mal ile bin 423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.