İçişleri Bakanlığı , Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 ilde operasyon düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 200 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve sosyal medyada bahis reklamları yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca vatandaşları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait bir şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır mal ile bin 423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.