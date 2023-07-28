12 kişinin ölümünde 2 tahliye

Mete Apartmanı'nın müteahhidi Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kendisinin de çöken binada oturduğunu, komşularını kaybettiğini belirten müteahhit, "Üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. İlk depremde binada hasar vardı ama yıkılmamıştı." dedi.

İnşaat mühendisi Atilla Tuğran ise inşaatın tamamlanmasının ardından başka kişilerce binada kolon kesildiğini savundu, delillerin dava dosyasında olduğunu söyledi.

Mahkeme, 2 sanığa ev hapsi vererek tahliye etti.

13 katlı Mete Apartmanı'nın ilk depremde yarısı yıkılmış 12 kişi ölmüştü. Apartman ikinci depremde ise tamamen yerle bir olmuştu.

