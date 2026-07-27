12 milyarlık yasa dışı bahis ağına büyük operasyon. 100 şüpheli tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis suçlarına ilişkin soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı , bu suçlara yönelik il jandarma komutanlıklarınca 28 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda, hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerden 100'ü tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.