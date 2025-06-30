12 şehirde 12 suç örgütüne operasyon: 93 şüpheli tutuklandı
Organize suç örgütlerine yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Hesaplarında 3 milyar 150 milyon liralık işlem hacmi bulunan 93 şüpheli tutuklandı.
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 250 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildiren Bakan Yerlikaya, 230 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Hatay, Gaziantep, Konya, Muğla, Tokat, Aydın, Tekirdağ, Amasya, Giresun, Şanlıurfa, Ordu ve Çorum'da yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerden 93'ü tutuklandı.
ARAÇ, DÜKKAN VE ARSALARA EL KONULDU
Operasyon kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonucu; dokuz adet gayrimenkul, 27 adet araç, bir adet dükkan, iki adet arsa ve 2 milyon lira değerindeki banka hesaplarına el konuldu.
Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, nakit para, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.
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