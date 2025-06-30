12 şehirde 12 suç örgütüne operasyon: 93 şüpheli tutuklandı

ARAÇ, DÜKKAN VE ARSALARA EL KONULDU



Operasyon kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonucu; dokuz adet gayrimenkul, 27 adet araç, bir adet dükkan, iki adet arsa ve 2 milyon lira değerindeki banka hesaplarına el konuldu.



Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, nakit para, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.