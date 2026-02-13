Türkiye genelinde beş büyük operasyon. 208 şüpheli gözaltında

Organize suç örgütleri ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Jandarma ve polis ekipleri bu kapsamda beş yeni operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, 12 şehirde 15 organize suç örgütüne operasyon yaptı. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Adreslere yapılan baskınlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Aydın'da tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da göçmen kaçakçılığı, İzmir'de; nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de tefecilik, Antalya ve Ankara'da organize uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

61 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden 61'i tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 438 milyon lira para trafiği olduğu belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda kara para aklama suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.

Soruşturma sürüyor.