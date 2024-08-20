Resmi Gazete'de yayımlanan 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı.

Aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.



Hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan şirketler şunlar:



Koza-İpek Holding Anonim Şirketi,



İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,



Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi,



ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi,



ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi,



ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi,



REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi,



Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi,



Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi,

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,



Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi,



Koza Ipek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.





