12 terör eyleminin faili olan teörist yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

2011-2017 yılları arasında PKK/KCK tarafından Hakkari/Çukurca’da gerçekleştirilen 12 eylemde yer alan Ramazan Güneş MİT tarafından takibe alındı.

60 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinde aktif rol oynadığı belirtilen Güneş'in örgüt tarafından "güvenli bölge" olarak görülen Irak/Süleymaniye’de olduğu tespit edildi.

Yaklaşık bir yıl süren takibinden ardından uygun olduğu belirtilen zamanda düğmeye basıldı. Güneş, MİT’in gizlenme ve kılık değiştirme uzmanı saha ajanları tarafından düzenlenen baskınla yakalandı.