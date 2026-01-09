12. Yargı Paketi taslağı tamamlandı. Noter belgesine karekod zorunluluğu geliyor

Adalet Bakanlığınca 12. Yargı Paketi'ne yönelik taslak çalışma tamamlandı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 7 kanunda değişiklik ve düzenleme içeren taslak metin 32 maddeden oluşuyor.

Paketle, noterler tarafından düzenlenen belgeler ve bonolar için karekod zorunluluğu getirilecek.

Belgenin içeriği ve geçerliliği, Türkiye Noterler Birliği'ne ait uygulama veya internet sitesi üzerinden karekodla kontrol edilebilecek.

Böylece belgeler üzerinde yapılabilecek sahteciliklerin engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca karekodsuz belge bono vasfı kazanamayacak.

NOTER YARDIMCILIĞI GELİYOR

Düzenlemeyle "noter yardımcılığı" oluşturulması da öngörülüyor.

Hukuk fakültesi mezunu olan ve noterlik belgesi bulunan kişiler, noter yardımcısı olarak istihdam edilecek.

12. Yargı Paketiyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda da bir değişiklik yapılması da planlanıyor.

Yargıtay'ın bozduğu davalara öncelik verilecek. Böylece yargılama sürelerinin uzaması engellenecek.