12 yaşındaki arkadaşını bacağından vurdu

Aksaray'da iddiaya göre 7’nci sınıf öğrencisi Y.Ç., okul çıkışı arkadaşı Derman Ali Yerli’yi güvercinlerini göstermek için evine götürdü. Yerli, evine dönmek isteyince Y.Ç., arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yerli’yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayı duyup hastaneye gelen Derman Ali Yerli’nin annesi Filiz Yerli, “Oğluma okul çıkışı arkadaşı ‘güvencin göstereceğim’ diyor ve zorla götürüyor. ‘Oğlum eve gideceğim’ deyince havalı tüfekle ateş ediyor. Vuran 15 yaşında bir çocuk, kendi evinin bahçesinde vurmuş” dedi.



Polis ekipleri Y.Ç.’yi havalı tüfekli birlikte yakalayıp, çocuk şubeye götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.