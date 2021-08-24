12 yaşındaki çocuğu taciz etitği iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa'da 22 Ağustos'ta yaşanan olay lunaparkta meydana geldi. Annesi V.K. ile birlikte lunaparka giden A.N.K. bindiği oyun makinesinde iddiaya göre Afganistan Uyruklu Ali Ekber N. tarafından elle taciz edildi.

Oyun makinesi durur durmaz A.N.K. çığlık atarak annesine koşup olayı anlattı. Annesi de oyun makinesinden inen şüpheli Ali Ekber N.'yi kolundan tutarak kaçmasına engel oldu.

Anne V.K.'nin yardım çağrısı üzerine özel güvenlik görevlileri şüpheliyi teslim aldı. Annenin şikayeti üzerine olay yerine çağrılan polis, şüpheli Ali Ekber N'yi gözaltına aldı.



CEP TELEFONUNDA GİZLİ ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR BULUNDU



Polis, şüphelinin cep telefonun galerisinde farklı tarihlerde, farklı kadınların arkadan çekilmiş fotoğraflarının bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli Ali Ekber N. emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Sami Şahin tarafından ifadesi alınan şüpheli, "Alkollüydüm, midem bulandı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Savcı Şahin, şüphelinin "cinsel istismar" suçundan tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Ali Ekber N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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