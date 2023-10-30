12 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken kendini vurdu

Adana'da bir çocuk evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.



Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi markete giden Emir Koç, evde yalnız kalınca duvarda asılı bulunan av tüfeğini alarak oynamaya başladı.

Koç'un kazara tetiğe dokunmasıyla tüfek ateş aldı. Saçmaların isabet etmesiyle başından vurulan Koç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Eve gelen ailesi çocuklarını o halde görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ekiplerin incelemesinde 12 yaşındaki Emir Koç’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.