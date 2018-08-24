Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hasaneyn Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.S. (12), arkadaşı A.Y. (10) ile oynarken babasına ait kurusıkı tabancayı getirdi. Bir süre tabanca ile oynayan Y.S., A.Y.’ye ateş etti. A.Y. bacağından yaralanırken, Y.S. panikle olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.Y., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine, ardından da hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
12 yaşındaki çocuk babasının tabancasıyla arkadaşını vurdu
İHATürkiye
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde babasına ait kurusıkı tabancayı alan 12 yaşındaki çocuk, arkadaşını vurdu. Yaralanan çocuk tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hasaneyn Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.S. (12), arkadaşı A.Y. (10) ile oynarken babasına ait kurusıkı tabancayı getirdi. Bir süre tabanca ile oynayan Y.S., A.Y.’ye ateş etti. A.Y. bacağından yaralanırken, Y.S. panikle olay yerinden kaçtı.