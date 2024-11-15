12 yaşındaki çocuk elektrik direği çukuruna düştü

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, Dicle Elektrik’in (DEDAŞ) açtığı elektrik direği çukuruna düştü.

12 yaşındaki çocuk elektrik direği çukuruna düştü

Kocaköy ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, DEDAŞ’ın açtığı elektriği direği çukuruna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çocuk, AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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