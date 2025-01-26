12 yaşındaki çocuk, elektrikli bisikletiyle otomobilin altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle otomobilin altında kalan 12 yaşındaki çocuk, yaralı olarak çarpıştığı otomobille hastaneye kaldırıldı.

12 yaşındaki çocuk, elektrikli bisikletiyle otomobilin altında kaldı

Kaza, saat 13.00 sıralarında 'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan  otomobil sürücüsü O.G. (29), yola çıkan 12 yaşındaki G.D. yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü çocuk yaralandı. Otomobil sürücüsü, bacağından yaralanan bisikletin sürücüsünü hasarlı aracına alıp İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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