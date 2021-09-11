12 yaşındaki çocuk karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 12 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yaşamını yitirdi.

Görmez ailesi, kızları Güler Görmez’i, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle kentteki bazı hastanelere götürdü.

Aile, şikayetleri bitmeyen kızlarını 8 Eylül günü önce özel hastaneye, ardından da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Burada tahlilleri yapılan çocuk gözetim altındayken fenalaştı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Aile, yasal süreç başlatmayı düşünüyor.

